Bugatti готовит 950-сильный седан (фото)

Концептуальный четырехдверный Bugatti EB 112 1993 года. Фото с сайта Conceptcar.ee

Концерн Volkswagen намерен расширить гамму автомобилей марки Bugatti, сообщает Leftlinenews.com. Новой представительской моделью станет четырехдверный седан, который будет представлен публике в ближайшие четыре года.

Ожидается, что новый автомобиль получит двигатель W16, аналогичный силовому агрегату спорткара Bugatti Veyron. Однако мощность мотора нового седана будет несколько меньше: 950 лошадиных сил, а не 1001, как у купе.

Новинка будет полноприводной машиной с передним расположением двигателя. Автомобиль получит роботизированную семиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением DSG. Максимальная скорость модели пока не сообщается, однако известно, что в отличие от купе, у седана ее ограничат электроникой.

Своим внешним видом четырехдверный Bugatti будет напоминать седаны Porsche Panamera и Aston Martin Rapide, которые появятся в ближайшие годы. Однако называть эти модели конкурентами нового Bugatti нельзя: последний станет значительно дороже - его цена составит один миллион долларов.

Лента.ру