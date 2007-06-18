Nokia представила три новинки (фото)

Финская компания Nokia, являющаяся крупнейшим производителем сотовых телефонов в мире, представила три новых мобильника. Сотрудники Nokia надеются, что новинки укрепят позиции компании в сфере мобильников среднего класса и позволят увеличить общую долю на рынке, сообщает Reuters.

Что касается новинок, ими стали мультимедийный телефон Nokia 6267, а также 6121 Classic, и 3500 Classic.

Телефон 6121 поддерживает технологию связи 3G, оснащен двумя камерами: 2-мегапиксельной для фото- и видеосъемок и дополнительной для осуществления видеоконференций. Стоить новинка будет 346 долларов.

Самая дешевая из представленных моделей, Nokia 3500 Classic, отличается наличием 2-мегапиксельной камеры, встроенного FM-тюнера и сравнительно небольшим заявленным периодом автономной работы в режиме разговора - всего три часа. Соответственно, стоить этот аппарат будет 180 долларов.

Раскладушка 6267 оснащена 2-мегапиксельной камерой и встроенным плеером. Телефон поддерживает 3G. Объем памяти новинки может достигать до 4 гигабайт, время автономной работы в режиме разговора составляет 6,5 часа. Ориентировочная стоимость - 319 долларов.

Лента.ру