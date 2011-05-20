Азаров: сам Бог велел объединить наши усилия с Беларусью

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил председателю Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимиру СЕМИНОЖЕНКО и министру образования и науки, молодежи и спорта Дмитрию ТАБАЧНИКУ активизировать контакты с Беларусью по созданию совместного с Украиной инновационного центра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил сегодня во время торжественного заседания, посвященного Дню науки.

«Сам Бог велел нашим двум странам (Украине и Беларуси – УНИАН), в которых сосредоточен очень серьезный потенциал, объединить свои усилия», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что украинско-белорусский инновационный центр должен быть создан в короткие сроки, также необходимо разработать соответствующую законодательную базу.

«Нам надо найти прорывные для Украины новые научно-технические направления», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 19 мая в Минске Н.АЗАРОВ предложил премьер-министру Республики Беларусь Михаилу МЯСНИКОВИЧУ внедрять совместные инновационные проекты.

«Вот россияне создали Сколково. Но у них деньги есть. У нас с деньгами похуже, у и нас, и у вас. Но вместе с тем, давайте подумаем, создадим совместные центры инновационные. На паях, в складчину, как раньше умели это делать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что как в Украине, так и в Беларуси наука находится на достаточно высоком уровне, что дает возможность для эффективного сотрудничества. В то же время, Н.АЗАРОВ отмечает необходимость «коммерциализации науки» для того, чтобы она работала на рынок.

Н.АЗАРОВ отметил, что эффективным было бы сотрудничество Украины и Беларуси в области сельского машиностроения. Кроме того, Н.АЗАРОВ подчеркнул важность для Украины и Беларуси сотрудничества в фармацевтической промышленности, а также в области производства и хранения сельскохозяйственной продукции.