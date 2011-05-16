Бен Ладен пользовался электронной почтой незаметно для США

Лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен, уничтоженный американским спецназом в ночь на 2 мая, пользовался электронной почтой с помощью курьеров. Об этом Associated Press рассказали анонимные источники в спецслужбах.

Как выяснилось, пишет Лента.ру, в особняк в пакистанском городе Абботтабад, где жил бен Ладен, приезжали курьеры, записывали его послания на флэшки и потом отправляли их по электронной почте из другого места. Когда нужно было передать электронное письмо бен Ладену, сообщение также копировали на флэшку и приносили в особняк. При этом в доме лидера "Аль-Каеды" не было ни интернета, ни телефонной связи.

Спецслужбы и раньше предполагали, что для общения с внешним миром бин Ладен использует курьеров, однако, по словам собеседников агентства, масштаб этих коммуникаций вызвал удивление.