Предложение пиратского ПО в магазинах снизилось почти вдвое

Уровень предложения нелицензионного программного обеспечения в украинских магазинах техники снизился за полгода почти вдвое - до 19%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Майкрософт Украина», об этом свидетельствуют результаты новой волны исследования рынка Mystery Shopper, которое регулярно проводит «Майкрософт Украина».

Всего в феврале-марте 2011 года было исследовано 709 торговых точек в 9 областях Украины.

Как отмечается в сообщении, еще в октябре 2010 года 33% магазинов техники и сервисных центров предлагали покупателям установить на компьютеры пиратское программное обеспечение или продавали ПК с уже установленной нелицензионной операционной системой.

Наиболее высокий уровень предложения пиратских программ зафиксирован в Одессе (в 32% случаев консультант предлагает установить нелицензионный софт), Кривом Роге и Львове (27% и 26% соответственно).

По словам руководителя департамента по защите прав интеллектуальной собственности «Майкрософт Украина» Юрия ОМЕЛЬЧЕНКО, результаты очередной волны исследования «показывают, что действия, направленные на борьбу с пиратством, ведутся в верном направлении».

Однако он отметил и тревожные тенденции, которые выражаются в том, что пиратство активно смещается в сегмент так называемых сервисных центров. Услуги по установке нелицензионного ПО оказывают компании и частные лица у себя в офисах и с выездом на дом. Уровень пиратства в данном сегменте повысился на 3 п. п. по сравнению с предыдущим исследованием до 40%.

По словам Ю.ОМЕЛЬЧЕНКО, услуги по установке пиратского ПО – «это хорошо организованный преступный бизнес». По оценкам специалистов Ассоциации производителей программного обеспечения (BSA), объем данного рынка составляет в Украине около 11 млн. долл. в год при средней стоимости услуги установки в 250 грн. Но часто стоимость таких услуг оказывается выше и приближается к стоимости легального программного обеспечения.

Справка УНИАН. Программа Mystery Shopper регулярно проводится по всей Украине. В ее рамках проходит визит «тайного покупателя» в розничные точки по продаже компьютеров, где он интересуется условиями приобретения ПК. Задача состоит в том, чтобы выявить факты предложения установить нелицензионное ПО или продажи техники с уже установленными пиратскими программами.