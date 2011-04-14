Пентагон намерен использовать боевые лазеры против пиратов

В ближайшем будущем Пентагон готовится использовать корабельные боевые лазеры для борьбы с морскими пиратами, сообщил журналистам начальник отдела авиационных оружейных систем в управлении научно-исследовательских работ ВМС США Майкл Дойчман.

Его подчиненные вместе с конструкторами из корпорации Northrop Grumman Corporation провели на прошлой неделе у побережья Калифорнии успешные испытания прототипа корабельной лазерной пушки: луч, испускаемый компактным генератором, воспламенил один из навесных двигателей катера. Тогда контр-адмирал Невин Карр подчеркнул, что лазер способен достигнуть цели с расстояния, которое измеряется «километрами, а не метрами».

«Мощность излучения можно изменять до относительно безопасного уровня, когда импульсы будут восприниматься как очень яркие лучи света», – цитирует ИТАР-ТАСС.

Также он добавил, что лазерное оружие обладает важнейшим преимуществом: «высокой точностью поражения».