В Харькове планируют установить ядерную установку.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.

Ядерная установка «Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой электронным ускорителем», может быть созданна на базе Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» совместно из Аргонской национальной лабораторией США.

Перспективы создания новой ядерной установки в Харькове были обсуждены в ходе визита в город делегации Соединенных Штатов Америки во главе со вторым заместителем Государственного секретаря США Дениэлом РАССЕЛОМ.

По словам первого заместителя председатель ХОДА Владимира БАБАЕВА, сотрудничество в отрасли атомной энергетики должно быть выгодным обеим странам.

«Нам очень приятно, что наше мощное научно-исследовательское проектное учреждение «Харьковский физико-технический институт» сегодня имеет возможность выйти на уровень лучших мировых предприятий в области атомной энергетики. Мы надеемся, что это сотрудничество принесет пользу обеим странам и станет показательным примером совместной работы», - сказал В.БАБАЕВ.

«У нас остается еще очень много работы, чтобы создать формальные рамки для этого сотрудничества, но я оптимистично настроен, и надеюсь, что мы сделаем все, как и было запланировано согласно графиком», - отметил в свою очередь Д.РАССЕЛ.

В состав делегации США входили второй секретарь посольства США в Украине Юрий ФЕДЬКИВ, заместитель администратора Национальной администрации ядерной безопасности Министерства энергетики США Эндрю БЕНЯВСКИ, директор офиса Министерства энергетики США в Украине посольства США в Украине Вейн ЛИЧ, менеджер проекта Министерства энергетики США Игорь БОЛЬШИНСКИЙ, координатор программ Министерства энергетики США посольства США в Украине Орина КОВАЛЕНКО.