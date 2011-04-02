Мексиканцы перевели Airbus на растительное топливо

Успешно прошел в Мексике первый полет авиалайнера на экологически чистом топливе, выработанном из растений, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на генерального директора аэропортов Хильберто Лопеса.

Пробный полет был осуществлен на авиалайнере Airbus A320-214, принадлежащем местной авиакомпании «Interjet». Лайнер успешно перелетел из Мехико в город Тукстла-Гутьеррес на юге страны. В испытаниях принимали участие представители «Airbus».

По словам Х.Лопеса, в Мексике можно производить около 40 млн литров биотоплива в год, что покроет потребности национальной авиации на 1 процент. Однако, уже с 2020 года выработка экологически чистого топлива может быть увеличена до 700 млн литров.

Организаторы пробного полета лайнера признали, что использование биотоплива пока еще обходится довольно дорого. Однако в дальнейшем стоимость его производства заметно снизится, уверены они.

«Мексика имеет особые условия по сравнению с рядом других стран для производства биотоплива для авиалайнеров», - отметил Лопес. В ряде штатов страны произрастают виды растений, которые планируется использовать для выработки растительных масел и последующего выпуска экологически чистого топлива. Примечательно, что эти растения можно выращивать на почвах, которые не годятся для сельскохозяйственных культур.