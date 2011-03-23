Россия автоматизирует поиск экстремизма в интернете

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) занялась разработкой системы, которая позволит осуществлять в автоматизированном режиме проверку публикаций интернет-СМИ на предмет экстремистских высказываний.

Ожидается, что оптимальная система контроля будет принята по итогам специального конкурса, и победитель получит порядка 15 млн рублей на ее реализацию, сообщает Би-би-си.

По словам руководителя Роскомнадзора Михаила Воробьева, это нововведение вызвано бурным ростом потока информации в интернете, затрудняющим ручной мониторинг интернет-прессы и других онлайн-ресурсов.

Новая система, которую рассчитывают внедрить уже в этом году, позволит более оперативно реагировать и удалять статьи и комментарии, нарушающие закон "О средствах массовой информации", утверждают сотрудники ведомства.