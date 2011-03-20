В третьем реакторе аварийной АЭС вновь растет давление

Давление в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1" увеличивается, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Агентства по ядерной и промышленной безопасности.

По его словам, меры по охлаждению реактора, в частности подача воды, "могли не сработать".

В связи с этим компания-оператор АЭС Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) намерена выпустить радиоактивный пар, скопившийся под крышей реактора, что приведет к повышению уровня радиации вокруг станции. Кроме того, эти действия замедлят процесс восстановления охлаждающей системы реактора.

После того как к оставшейся без энергосистемы АЭС "Фукусима-1" была подсоединена линия электропередачи, были запитаны системы второго, пятого и шестого энергоблоков. Температура перегретых бассейнов отработанного топлива снизилась примерно до 40 градусов Цельсия.