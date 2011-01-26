Протесты в Египте были организованы через Twitter

Как выяснилось, многотысячные демонстрации в Египте за отставку президента страны были организованы через сайт микроблогов Twitter и социальную сеть Facebook, сообщает Газета.ру со ссылкой на PC News.

Как пишет издание, на данный момент Twitter заблокирован.

По данным отчета, подготовленного проектом Herdict, «Twitter был недоступен шесть раз в Египте».

При этом, представитель компании отрицает, что сайт заблокирован

Более 20 тысяч человек протестуют на улицах Египта, требуя отставки Хосни Мубарака, который правит страной уже 30 лет.

Три человека, в том числе один сотрудник полиции, погибли во вторник в ходе антиправительственных протестов, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя МВД страны.

Демонстранты, назвавшие свою акцию "Днем гнева", вышли во второй половине дня на улицы египетских городов с требованием улучшить экономическую ситуацию в стране и предоставить больше политических свобод, пишет РИА "Новости".

Если сначала акция проходила мирно, как и планировали организаторы, то ближе к вечеру на площади Тахрир в Египте в полицию полетели камни, протестующие начали ломать заграждения и опрокинули полицейскую будку. Один сотрудник полиции получил ранение в голову от брошенного камня, позже он скончался.

Еще два демонстранта погибли в городе Суэц на северо-востоке Египта. По данным неназванного представителя МВД, один из них отравился слезоточивым газом, который полиция применяла, чтобы разогнать демонстрантов. Второй также, как и полицейский, скончался от ранения камнем.

В акции оппозиции принимали участие в основном молодые люди, воодушевленные событиями в Тунисе, который пережил в начале января "Жасминовую революцию". Недовольные уровнем жизни, безработицей и дороговизной, демонстранты требовали отставки правительства и ухода президента со своего поста, как это произошло в Тунисе.