Китай обеспечит себя ураном на три тысячи лет

Китайские ученые заявляют, что их новое открытие поможет обеспечить ураном атомные электростанции страны на три тысячи лет.

По сообщению государственного телевидения, исследователи открыли процесс, который позволяет перерабатывать отработанное ядерное топливо.

Существующих запасов урана в Китае хватит, по оценкам, лишь на 50 лет.

По словам корреспондента Би-би-си в Пекине, другие страны уже обладают схожими технологиями (в том числе Индия, Британия и Франция), но они могут оказаться особенно важными для Китая, который стремится сократить зависимость от угля.