Альтернативный WikiLeaks будет действовать иначе

Новый проект бывшего сотрудника сайта WikiLeaks Даниэля Домшайт-Берга будет называться OpenLeaks, сообщает Лента.ру со ссылкой на der Freitag. Основным отличием OpenLeaks от WikiLeaks немец Домшайт-Берг назвал отсутствие "культа личности", который сложился вокруг Джулиана Ассанжа.

Основатель OpenLeaks ушел из команды Ассанжа в сентябре 2010 года из-за разногласий по поводу политики руководителя WikiLeaks. В частности, Домшайт-Берг считает, что Ассанж предал изначальную идею WikiLeaks, когда стал заниматься публикацией глобальных досье, затрагивающих интересы многих стран, а также когда дал некоторым газетам исключительный доступ к сведениям вместо того, чтобы выложить в интернет все документы сразу. Также он критиковал основателя WikiLeaks за то, что его имя теперь прочно ассоциируется с названием проекта.

OpenLeaks будет работать по другому принципу, утверждает бывший соратник Ассанжа. Сайт будет принимать информацию благодаря специальной системе анонимных ящиков, более безопасной, чем электронная почта. У проекта не будет единого центра, что сделает его более защищенным от выхода из строя. OpenLeaks не будет самостоятельно публиковать документы, а займется их рассылкой заинтересованным СМИ и организациям, что избавит его сотрудников от необходимости поддерживать базу данных.

Ранее стало известно, что Домшайт-Берг начал писать книгу о WikiLeaks, в которой он намеревается рассказать об истории создания проекта. Ранее помимо него команду Ассанжа также из-за разногласий покинул студент из Исландии Герберт Сноррасон. Он помогает Домшайт-Бергу в создании OpenLeaks.