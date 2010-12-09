Хакерам удалось заблокировать сайт правительства Швеции

Хакерам удалось на несколько часов заблокировать сайт правительства Швеции. Об этом сообщает "Эхо Москвы". Таким образом хакеры выражают протест против мер, которые принимаются правительствами и финансовыми компаниями против портала WikiLeaks. По некоторым данным, сейчас в мировом интернете кибер-атаки проводят около 5 тысяч хакеров.

Как сообщал УНИАН, основатель скандально известного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Великобритании. Стокгольмский суд еще в ноябре одобрил запрос прокуратуры о заключении под стражу 39-летнего австралийца, обвиняемого в Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах, а 20 ноября Интерпол (по запросу шведской прокуратуры) распространил среди всех 188 стран-участниц организации "красное уведомление"на имя Ассанжа, что равнозначно занесению его в список наиболее разыскиваемых лиц.