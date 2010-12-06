Wikileaks просит своих сторонников об «экстренной технической помощи»

Портал Wikileaks обратился к своим сторонникам с призывом оказать «экстренную техническую помощь», чтобы сохранить существование ресурса в мировой паутине.

«Мы подвергаемся в настоящее время мощной атаке, - сказано в сообщении в сети микроблогов Twitter. - Для того, чтобы остаться в мировой сети, нам необходимо ваше содействие».

Помощь требуется в форме так называемых «зеркальных» сайтов, которые копируют информацию, распространяемую Wikileaks, и направляют ее по параллельным каналам, уточняет ИТАР-ТАСС.