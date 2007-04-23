Суперкар на базе Corvette Z06 (фото)

Итальянская компания Castagna представила на автомобильной выставке "Top Marques" в Монако свою новую модель – Аznom. Фирма, основанная в 1849 году, получила наибольшую известность в 1930-х годах, разрабатывая собственные кузова для автомобилей.

Машина, кузов которой сделан из карбона, построена на модернизированной платформе Chevrolet Corvette Z06 и оснащена восьмицилиндровым семилитровым бензиновым двигателем мощностью 750 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент – 980 Нм. Заднеприводный Аznom способен разогнаться до "сотни" за 3,4 секунды и достичь максимальной скорости в 335 километров в час.

Продажи Castagna Аznom начнутся в Италии в мае. Стоимость автомобиля пока не сообщается.

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