МВД Грузии создает компьютерную игру с выявлением российского шпиона

Министерство внутренних дер Грузии работает над созданием компьютерной игры, главными героями которой будут полицейские, борющийся с криминалом и, в том числе, раскрывающие деятельность российского шпиона в стране. Об этом заявил министр Иванэ МЕРАБИШВИЛИ.

Как передает телекомпания «Имеди», по словам министра, “в компьютерных играх главными героями, как правило, являются мафиози, криминалы, которые убивают полицейских, взламывают банки и так далее». «Мы решили изменить это правило и сделать игру наоборот, где главный герой полицейский, который не убивает криминалов, а осуществляет в отношении их нормы, предусмотренные законом", - заявил И.МЕРАБИШВИЛИ в интервью телекомпании в субботу вечером.

Министр от метил, что это будет “первой серьезной грузинской компьютерной игрой”, которая будет называться "Полиция". Действия будут происходить в реальных зданиях и на реальных улицах Тбилиси и Батуми.

По его словам важно то, что игра будет "бесплатной и оригинальной".

"Я уверен, что несколько миллионов человек в мире будет играть в эту игру", - заявил министр, отметив, что с целью распространения игры в мире будет создана английская версия.

Говоря о сюжете игры, он отметил, что "естественно будут шпионы и не только. В частности, будет выявление российского шпиона в Грузии", - отметил он.

МВД Грузии на прошлой неделе сообщило, что выявило десятки человек, сотрудничающих со спецслужбами России. В результате масштабной операции под названием "Энвер" были задержаны 15 человек.