Арестованы распространители компьютерных вирусов

В Армении арестован предполагаемый организатор преступной группы хакеров-распространителей компьютерных вирусов, сообщает Радио Свобода.

Об этом сообщили власти Нидерландов, где в понедельник были демонтированы серверы членов группы.

Через них хакеры "заразили" не менее 30 миллионов компьютеров по всему миру вирусом, с помощью которого можно было извлечь информацию о банковских кодах.