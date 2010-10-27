Арестованы распространители компьютерных вирусов
01:18, 27 октября 2010Наука и IT
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Организатор в Армении, серверы в Голландии
В Армении арестован предполагаемый организатор преступной группы хакеров-распространителей компьютерных вирусов, сообщает Радио Свобода.
Об этом сообщили власти Нидерландов, где в понедельник были демонтированы серверы членов группы.
Через них хакеры "заразили" не менее 30 миллионов компьютеров по всему миру вирусом, с помощью которого можно было извлечь информацию о банковских кодах.
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