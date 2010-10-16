Пентагон разрабатывает управляемые пули

Агентство перспективных разработок при Министерстве обороны США (DARPA) объявило о разработке управляемых пуль для снайперского оружия. Футуристический проект реализуется в рамках программы "достижения предельной точности вооружений" (кодовое название - EXACTO), которая ставит задачей обеспечение "максимальной эффективности снайперских подразделений при повышении их безопасности". Об этом сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-релиз DARPA.

Как сообщается, специалисты DARPA разрабатывают управляемый боеприпас для оружия калибра 0,50 дюйма (12,7 мм). Задача разработчиков - "дать снайперам возможность поражать мишени, движущиеся на высоких скоростях, в сложных природных условиях, в частности, при сильном ветре". Как отмечается в пресс-релизе, пока точность снайперского огня "принципиально ограничена" случайными переменными, такими как скорость и направление ветра или отклонения физических характеристик патрона (в т.ч. пороха и пули) от эталона.

"Войны в Ираке и Афганистане доказали необходимость хорошо подготовленных и оснащенных снайперов", - утверждает менеджер программы.

Программа разработки управляемой снайперской пули ведется в два этапа, первый из которых недавно завершился разработкой реалистичного концепта нового боеприпаса и испытанием его с помощью компьютерного моделирования. Второй этап предусматривает создание физических образцов управляемого снаряда и тестирование целостной системы EXACTO.