Владелец сайта получил два года за размещение телефонной базы

Каховский горрайонный суд Херсонской области на 2 года лишения свободы осудил жителя г Каховка, который в июне 2010 года разместил на своем сайте электронную копию государственной базы данных телефонных номеров абонентов Херсонского филиала ОАО "Укртелеком".

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-группы управления СБУ в Херсонской области Владимир СЛЮСАРЕНКО.

Согласно сообщению, дело было возбуждено СБУ по ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, сетях или носителях такой информации).

Приговор вступил в законную силу.