Владелец сайта получил два года за размещение телефонной базы
01:18, 07 октября 2010Наука и IT
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Сообщение из Каховки
Каховский горрайонный суд Херсонской области на 2 года лишения свободы осудил жителя г Каховка, который в июне 2010 года разместил на своем сайте электронную копию государственной базы данных телефонных номеров абонентов Херсонского филиала ОАО "Укртелеком".
Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-группы управления СБУ в Херсонской области Владимир СЛЮСАРЕНКО.
Согласно сообщению, дело было возбуждено СБУ по ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, сетях или носителях такой информации).
Приговор вступил в законную силу.
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