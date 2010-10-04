Пользователь Facebook получил три года за оскорбление полицейских
23:47, 04 октября 2010Наука и IT
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Согласно французскому законодательству
19-летний гражданин Франции по имени Александр был приговорен к трем годам лишения свободы за оскорбление офицеров полиции в интернете, сообщает Би-би-си.
Он написал гневную тираду в адрес сотрудников правоохранительных органов на своей странице сайта Facebook после того, как его оштрафовали за вождение в пьяном виде.
Согласно французскому законодательству, оскорбление полицейских уголовно наказуемо, и потому провинившемуся, помимо тюремного срока, придется выплатить штраф в размере 1,2 тыс. евро.
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