Пользователь Facebook получил три года за оскорбление полицейских

19-летний гражданин Франции по имени Александр был приговорен к трем годам лишения свободы за оскорбление офицеров полиции в интернете, сообщает Би-би-си.

Он написал гневную тираду в адрес сотрудников правоохранительных органов на своей странице сайта Facebook после того, как его оштрафовали за вождение в пьяном виде.

Согласно французскому законодательству, оскорбление полицейских уголовно наказуемо, и потому провинившемуся, помимо тюремного срока, придется выплатить штраф в размере 1,2 тыс. евро.