Украина и Россия обсудят сотрудничество в космосе

Встреча представителей космических ведомств Украины и РФ состоится 13-14 октября в Евпатории. Об этом сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на генерального директора Национального космического агентства Украины (НКАУ) Юрия Алексеева.. По его словам, российскую делегацию возглавит глава Роскосмоса Анатолий Перминов.

Стороны обсудят весь спектр совместных проектов, в том числе перспективных. Речь пойдет о сотрудничестве в использовании системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. Не исключено, что будут затронуты проект "Радиоастрон", вопросы привлечения радиотелескопа РТ-70 Национального центра управления и испытания космических средств (Евпатория) к российским и международным программам, совместные эксперименты на МКС.