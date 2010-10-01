Янукович объявил Год образования и информационного общества

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ № 926/2010 «О мерах по обеспечению приоритетного развития образования в Украине”.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Этим Указом “с целью обеспечения улучшения функционирования и инновационного развития образования в Украине, повышения его качества и доступности, интеграции в европейское образовательное пространство с сохранением национальных достижений и традиций” в Украине 2011 год объявлен Годом образования и информационного общества.

Также поддержана инициатива работников образования, Национальной академии педагогических наук Украины и Министерства образования и науки Украины о проведении в марте 2011 года Всеукраинского съезда работников образования.

Указом Кабинета министров Украины поручено разработать и утвердить до 15 декабря 2010 года план мероприятий по проведению в 2011 году в Украине Года образования и информационного общества, предусмотрев, в частности, мероприятия по созданию условий для повышения компьютерной грамотности населения, подготовки и проведения Всеукраинского съезда работников образования, в том числе по решению в установленном порядке вопроса финансирования таких мероприятий.

Также правительству поручено осуществить комплекс мероприятий по обеспечению приоритетного развития образования в Украине, в том числе разработать и утвердить в установленном порядке государственные целевые программы, направленные на развитие дошкольного и профессионально-технического образования, введения в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных учебных заведений информационно-коммуникационных технологий, улучшение работы с одаренной молодежью, повышение качества естественно-математического образования, на обеспечение учебных заведений современными техническими средствами обучения, на поддержку вхождения ведущих университетов Украины в число высших учебных заведений, признанных в мире.

Министерству образования и науки Украины поручено принять совместно с местными органами исполнительной власти при участии Национальной академии педагогических наук Украины, органов местного самоуправления меры по созданию условий для обеспечения выполнения требований закона об обязательном дошкольном образовании детей старшего дошкольного возраста, по проведению необходимой разъяснительной работы среди населения о формах и методах такого образования, о правах и обязанностях родителей, а также разработать план мероприятий по внедрения единой информационной системы управления образованием. Кроме того, поручено создать до 1 мая 2011 года открытую единую государственную электронную базу образования и усовершенствовать до 15 ноября 2010 года условия приема в высшие учебные заведения Украины, оптимизировав, в частности, сроки проведения вступительной кампании.

Министерству внутренних дел Украины поручено при участии правоохранительных органов активизировать работу по выявлению фактов использования поддельных документов об образовании.

Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской, Севастопольской городским государственным администрациям поручено обеспечить до 31 декабря 2010 года пересмотр программ Автономной Республики Крым, региональных программ по вопросам развития образования, разработку новых программ по этим вопросам, в частности по внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовании, а также проанализировать до 1 ноября 2010 года состояние дошкольного образования в регионах, разработать планы действий по улучшению его качества, предусмотрев, в частности, мероприятия по возобновлению работы дошкольных учебных заведений, которые временно не работают, а также по строительству новых заведений.