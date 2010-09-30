Вышло первое в Украине пособие по безопасности детей в интернете

Компания «Киевстар» издала первое в Украине пособие для родителей по безопасности детей в интернете.

Как сообщили УНИАН сообщили в пресс-службе «Киевстара», научно обоснованное пособие для родителей «Дети в интернете: как научить детей безопасности в виртуальном мире», подготовлено компанией совместно с Институтом психологии им. Костюка Академии педагогических наук Украины.

Как отметили в компании, простые и эффективные правила и советы позволят родителям обеспечить онлайн-безопасность ребенка, найти психологически правильный подход к нему при внедрении этих правил в повседневном применении, без ограничения свободы ребенка и его личностного проявления в онлайне.

Рекомендации авторов пособия сводятся к нескольким основным правилам. Прежде всего, родители должны повышать собственную компьютерную и интернет-грамотность. Только в этом случае они смогут вместе с ребенком осваивать интернет, использовать его возможности для образования и развития ребенка. Следующий шаг - техническая защита компьютера: нужно обязательно использовать антивирусы и программное обеспечение родительского контроля. Для максимально эффективного и безопасного использования ребенком интернета эксперты рекомендуют пользоваться перечнем полезных и безопасных сайтов для детей. Рекомендованный на http://online-bezpeka.kyivstar.ua обновляемый «белый список» познавательных, интересных и полезных для детей интернет-ресурсов соответствует трем основным критериям: безопасность, польза и контроль сайта.

По рекомендации экспертов, родители должны научить детей выполнять 5 основных правил в своем онлайн-поведении: осознать важность защиты своей и чужой частной информации и не распространять конфиденциальную информацию в сети; вести себя в интернете так же, как в реальной жизни, в частности, следовать этическим нормам и правилам; не слишком доверять незнакомым людям в Сети; помнить, что виртуальные покупки стоят реальных денег; обращаться за советом к родителям в любой неоднозначной или непонятной ситуации.

В ближайшее время книгу получат 5 тыс. украинских семей. На родительских собраниях в школах волонтеры «Киевстара» расскажут родителям о работе с пособием и поделятся собственным опытом в решении вопроса безопасности своих детей в интернете.

Начальник отдела дошкольного образования, воспитательной работы и защиты прав детей Министерства образования и науки Украины Алла СЕРЕДНИЦКАЯ сообщила, что МОН опубликует электронную версию пособия на своем сайте. По ее словам, министерство готово оказать поддержку этому проекту и будет способствовать его дальнейшему развитию.

Социальная программа «Киевстар» за безопасность детей в интернете» направлена на то, чтобы защитить детей от угроз интернета и сделать Сеть безопасной территорией образования и развития. Инициатива реализуется «Киевстар» с 2009 г.