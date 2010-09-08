В течение лета этого года «Укртелеком» расширил магистральные и внешние каналы до 120 Гбит/сек, что является наивысшим показателем среди всех провайдеров Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, в частности, для улучшения качества предоставления сервисов всем абонентам мобильной связи компании, в том числе, и для пользователей безлимитных пакетов «ОГО!Мобільний» значительно расширена мобильная сеть «Укртелекома». Так, в 4 раза увеличена пропускная способность между ядром мобильной сети и внешними каналами Интернет. Благодаря этому улучшилось качество сервисов мобильного Интернета, особенно чувствительных к передаче больших объемов данных (пересмотр видео он-лайн, загрузка фильмов и музыки, Интернет-телефония и видео конференции). К тому же, значительно сократилось время реакции (ping), которая повышает комфортность в он-лайн играх, чатах и др.

Также специально для абонентов, которые заинтересованы в обмене большим количеством информации, компания «Укртелеком» внедрила нововведение – возможность, независимо от избранного тарифного плана, обмениваться информацией на максимально доступной скорости до 24 Мбит/сек в сетях Peer-to-Peer и при загрузке информации, размещенной на ресурсах центра «Укртелекома». Эта возможность получила название «Сеть ОГО!» и доступна всем абонентам домашнего Интернета «ОГО!» в областных центрах, Киеве и в некоторых других городах.

Кроме того, благодаря оптимизации фиксированной сети была внедрена еще одна новация – для всех тарифных планов установлен новый единый порог скорости на передачу информации в сеть Интернет – до 3 Мбит/сек.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет более 10,3 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи и др.

Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки компании составили 456,4 млн. грн.

Чистая прибыль «Укртелекома» за 1 полугодие 2010 года составила 47,973 млн. грн., доход компании за этот период (с учетом НДС и других сборов) составил 4,03 млрд. грн.

Количество абонентов Интрнет в компании составляет около 1 млн. пользователей.