ЗН: тендеры на закупку ПО превратились в коррупционный бизнес

На протяжении 10 лет в Украине было неэффективно и по коррупционным схемам израсходовано 4-5 млрд. грн. бюджетных средств, выделенных на внедрение информационно-коммуникативных систем и системы электронного документооборота в органах государственной власти.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенные еженедельником «Зеркало недели» и обнародованные в статье «Государство 2.0 или Государство.gov?..».

«Украина бесконечно далека от внедрения информационно-коммуникативных систем и электронного документооборота. Мы не вышли из «бумажной эпохи», - дорогой, неэффективной и неконкурентоспособной», - делает вывод автор материала.

Исследование «Зеркала недели» показывает, что «в то время, как для всего мира, для наших соседей по ЕС и СНГ реализация проектов электронного правительства является безусловным приоритетом, наша власть не уделяет серьезного внимания модернизации».

«Системы электронного документооборота, отданные отдельными ведомствами на откуп коммерческим структурам, вместо интеграции и прозрачности используются как средство защиты феодальных вотчин чиновников», - заявляется в статье.

Также издание пишет, что «тендеры на закупку программного обеспечения превратились в бизнес по дойке бюджета – такой же доходный и коррумпированный, как возврат НДС и приватизация».

«За десять лет, начиная с 2000 года, из государственного бюджета Украины на внедрение в разных госучреждениях информационно-коммуникативных систем и электронного документооборота было выделено, по самым скромным подсчетам, около 4-5 млрд. грн.

Куда и на что пошли эти деньги, если до сих пор бумага остается основным носителем документооборота в Украине?», - спрашивает автор статьи.

В то же время он констатирует, что внедрение современных подходов электронного управления позволит сократить сотни тысяч служащих.

«Только этот шаг позволит снизить безграничную коррупцию на всех уровнях государственной власти», - также отмечает «Зеркало недели».