Семиноженко: мы пока лишь «общество телезрителей»

По развитию информационного общества Украина существенно отстает не только от России, но и от Казахстана, Беларуси и других стран СНГ. Такое мнение в интервью «Зеркалу недели» высказал председатель Государственного комитета по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

«Я не думаю, что информационное общество можно построить. Оно должно стать информационным», - считает он.

По словам В.СЕМИНОЖЕНКО, для этого обществу предстоит решить три задачи: преодоление цифрового неравенства; решения проблемы доступности информационно-коммуникационных технологий, упирается в компьютерную грамотность; развитие электронной или цифровой демократии.

«Это одна часть. Вторая часть - это информационные технологии. Сфера развития программного продукта, электронное управление страной, электронная коммерция, электронная образование, электронная медицина, - отметил он. - И, наконец, это все, что связано со сферой коммуникаций. Оптоволкно - от каждого села, от каждой школы к любому органу исполнительной власти, в каждую квартиру. То есть все, что связано с коммуникациями, должно быть развитым».

В.СЕМИНОЖНЕКО также выразил мнение, что Украина пока находится в начале становления информационного общества.

«Мы сейчас скорее «общество телезрителей», чем информационное общество. И нам как обществу в целом сейчас предстоит осуществить переход от пассивного созерцания к активному управлению информацией », - рассказал он.