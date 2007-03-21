Появились первые изображения стильной микролитражки Fiat 500 (фото)

Компания Fiat распространила первые официальные фотографии своей новой микролитражки Fiat 500 - идеологического преемника одноименного автомобиля, выпускавшегося в 50-х годах прошлого века. Эта машинка, по замыслу разработчиков, должна стать более доступной альтернативой Mini, а ее основной покупательской аудиторией будет являться молодежь.

Напомним, что Fiat 500 построен на немного модернизированной платформе модели Panda и будет оснащаться 1,2- и 1,4-литровыми бензиновыми двигателями, а также 1,3-литровым турбодизельным мотором. Кроме того, Fiat планирует выпустить еще и "заряженную" модификацию этой новинки под маркой Abarth, которая будет оснащена 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил.

Предполагается, что покупателям Fiat 500 предложат богатый набор "персонализированных" вариантов окраски кузова и отделки салона, а также множество аксессуаров (включая наклейки на кузов) для придания машине индивидуального облика. Продажи стильной итальянской микролитражки начнутся уже в июле текущего года. Правда цены на новинку пока не объявлены.

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