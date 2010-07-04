США выделят 2 миллиарда долларов на солнечную энергию

Президент США Барак ОБАМА объявил о выделении двух миллиардов долларов на развитие солнечной энергетики, передает Би-би-си.

В планах американских властей создание самой большой в мире солнечной электростанции, которую планирует построить в штате Аризона компания Abenoga Solar. Эта электростанция будет обеспечивать электроэнергией 70 тысяч домов.

Другая компания Abound Solar Manufacturing построит в Кололрадо и Индиане заводы инновационных тонкостенных солнечных батарей в виде тончайшей пленки.

Финансирование "солнечной" станции будет осуществляться правительственными фондами, созданными для стимулирования экономики США во время рецессии.

Еще в ходе предвыборной кампании президент Обама пообещал создать рабочие места в сфере производства экологически чистой энергии. В субботу он сказал: «Мы будем бороться изо всех сил, чтобы рабочие места и производство будущего создавались у нас, в Америке».

По словам Обамы, благодаря обоим проектам будет создано более пяти тысяч новых рабочих мест.

Американское производство возобновляемых источников электроэнергии имеет сильного конкурента в лице Китая.