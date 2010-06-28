Франция защитит блогеров от преследований

Представители правозащитной организации "Репортеры без границ" заявили о готовности предоставить убежище преследуемым блогерам, сообщает Точка.нет. Такие пользователи могут получить защиту в штаб-квартире организации "Репортеры без границ" (Reporters sans frontières, RSF).

Для этого в штаб-квартире будет оборудована специальная комната. В этой комнате будет также установлено защищенное интернет-соединение и программа-анонимизатор, позволяющие защитить данные от перехвата и обеспечить безопасный и анонимный выход в интернет.

Кроме того, "Репортеры без границ" готовы предоставить "анонимный" выход в Интернет блогерам, которые не выехали из преследующей их страны.