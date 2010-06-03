Nokia представила велосипедную зарядку для телефона
12:38, 03 июня 2010Наука и IT
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Едешь - и заряжаешься
Финский производитель мобильных телефонов компания Nokia представила в Амстердаме (Нидерланды) велосипедное зарядное устройство для телефонов, сообщает Газета.русо ссылкой на Reuters. «Зарядка» вырабатывает электричество во время движения велосипеда и заряжает телефон.
По словам представителя компании Лео МакКея, устройство поступит в продажу в следующем году по цене от ?15.
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