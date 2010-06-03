Nokia представила велосипедную зарядку для телефона

Финский производитель мобильных телефонов компания Nokia представила в Амстердаме (Нидерланды) велосипедное зарядное устройство для телефонов, сообщает Газета.русо ссылкой на Reuters. «Зарядка» вырабатывает электричество во время движения велосипеда и заряжает телефон.

По словам представителя компании Лео МакКея, устройство поступит в продажу в следующем году по цене от ?15.