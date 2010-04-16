Путин пообещал помочь авторам суперкомпьютера

Премьер-министр РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Российской Академии наук Юрием Осиповым. В ходе беседы он пообещал рассмотреть возможность оказания государственной помощи для создания суперкомпьютера производительностью 1 петафлопс (квадриллион операций с плавающей точкой в секунду). Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Институт прикладной математики им.М.В.Келдыша и ФГУП НИИ "Квант" построил принципиально новый тип компьютера. Он 6-триллионник, то есть производительностью 6 терафлопс. Он уже работает. Там принципиально новая архитектура, то есть "железо" принципиально новое, организация вычислений новая. Мы можем к концу года сделать 100-триллионник, без всяких натяжек. Все для этого готово, но нужна небольшая поддержка государства. Чтобы 100-триллионник сделать, нужно примерно 65 млн руб.", - приводит слова Ю.Осипова РосБизнесКонсалтинг.

Академик отметил также, что при поддержки государства к концу года институт может изготовить "абсолютное ноу-хау" - компьютер производительностью 1 петафлопс. "Это - тысяча триллионов. Это абсолютное ноу-хау. Это все абсолютно оригинально, и, мне кажется, упускать такую возможность не нужно", - подчеркнул Ю.Осипов.