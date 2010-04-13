Nokia представила три новых телефона

Корпорация Nokia 13 апреля представила три новых телефона, ориентированных на обмен сообщениями и социальные сети, - Nokia C3, C6 и E5.

Мобильник Nokia C3 стал первым устройством с QWERTY-клавиатурой под управлением ОС Series 40. Телефон будет стоить 90 евро без учета налогов и субсидий. Он оснащен модулем Wi-Fi, двухмегапиксельной камерой и цветным 2,4-дюймовым дисплеем. В продаже Nokia C3 появится во втором квартале 2010 года.

Nokia C6 оснащен сенсорным экраном с диагональю в 3,2 дюйма и QWERTY-клавиатурой. В мобильник встроена пятимегапиксельная камера с автофокусировкой и вспышкой. Также в C6 предустановлены карты Ovi Maps с возможностью навигации. Телефон также начнет продаваться во втором квартале 2010 года по цене в 220 евро.

Смартфон Nokia E5 предназначен в первую очередь для бизнес-аудитории и схож с такими устройствами, как Nokia E72 и Nokia E63. Он поддерживает самые популярные корпоративные системы обмена сообщениями - Lotus Notes и Microsoft Exchange. Nokia E5 поступит в продажу в третьем квартале 2010 года и будет стоить 180 евро.

Лента.ру