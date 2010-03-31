Украина хочет стать соучредителем мирового центра ядерных исследований

Вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО заявляет, что Украина планирует стать соучредителем мирового центра ядерных исследований, который создается на базе Центра европейских ядерных исследований (ЦЕРН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.СЕМИНОЖЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

"Сейчас готовится обращение премьер-министра Украины к центру (ЦЕРН) с тем, чтобы мы более энергично продолжали сотрудничество. Это будет действительно реальная новость, особенно если учитывать, что центр сейчас превращается во всемирный центр", - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

По его словам, основанием для усиления участия Украины в ЦЕРН является участие украинских ученых в международной исследовательской программе Большого адронного колайдера. "Там наши материалы, детекторы, технологии...", - уточнил вице-премьер.

В свою очередь, один из инициаторов участия украинских ученых в этом проекте, профессор Геннадий ЗИНОВЬЕВ добавил, что сегодня, 30 марта, во время эксперимента была осуществлена первая попытка столкновения протонов. "Сегодня, наверное, то, что изменится в результате столкновения, будет новым, рекордным и, очевидно, будет открытием. И наша задача – добиваться, чтобы соавторами этих открытий были и украинские ученые", - отметил он.

Справка УНИАН. Соглашение о создании ЦЕРН было заключено в Париже 29 июня - 1 июля 1953 года представителями 12 европейских стран. Организация была создана 29 сентября 1954 года.

Сейчас в ЦЕРН входят 20 стран. Статус наблюдателя имеют Еврокомиссия, Израиль, Индия, Россия, США, Турция, ЮНЕСКО и Япония.