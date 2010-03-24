В Южной Корее изобрели 3D-книгу

Южнокорейские ученые изобрели 3D-книгу, герои которой могут «выпрыгивать» со страниц. «На создание программного обеспечения у нас ушло три года», – заявил Ким Санг, руководитель проекта. «Пройдет еще какое-то время, пока эта технология станет общедоступной», – добавил он.

О возможной цене такой книги пока не сообщается, но ученые выразили уверенность, что 3D-книги будут доступны для массового покупателя.

Ранее сообщалось, что в Бельгии создали первую 3D-газету.

Газета.ру