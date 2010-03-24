Toshiba и Билл Гейтс построят ядерный реактор нового поколения

Корпорация Toshiba и компания TerraPower, принадлежащая Биллу Гейтсу, займутся созданием ядерного реактора нового поколения, сообщает Reuters со ссылкой на японское издание Nikkei.

Новый реактор относится к классу так называемых реакторов с бегущей волной (Traveling-Wave Reactor - TWR). Свое название этот тип энергетических установок получил из-за того, что ядерная реакция происходит в очень ограниченном регионе активной зоны, который постепенно перемещается, то есть ведет себя как волна.

Отличительной особенностью подобных реакторов является то, что они могут работать на обедненном уране, запасы которого только в США оцениваются в 700 тысяч тонн. По некоторым подсчетам, этого количества хватит для обеспечения всего человечества электроэнергией на столетия. Для сравнения, большинство легководных реакторов, которые используются в настоящее время, работают только на обогащенном топливе.

Кроме этого подобный реактор можно заправлять единожды во время строительства - дело в том, что он может работать более 60 лет (таков примерный срок жизни типичного ядерного реактора) на одной заправке. Примечательно, однако, что до сих пор реакторы с бегущей волной являются абстракцией - за более чем 50 лет существования идеи работающий прототип ни разу не был построен.

Лента.ру