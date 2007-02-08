Новая Skoda Superb получит независимую заднюю подвеску (фото)

Skoda Superb

Премьера нового поколения флагмана модельного ряда Skoda - среднеразмерного седана Skoda Superb - должна состояться уже в июне текущего года. Об этом в своем интервью изданию Just-Auto заявил директор по маркетингу чешской компании Марсель Фаррерас (Marcel Farreras). По его словам, новинка будет построена на "растянутой" платформе второго поколения Skoda Octavia и получит независимую заднюю подвеску.

Глава британского подразделения Skoda Крис Крафт (Chris Craft) в свою очередь заявил, что новый Superb разрабатывался чешскими специалистами, и имеет мало общего с моделями Volkswagen. При этом, как справедливо замечают эксперты, Крафт почему-то забыл про тот факт, что новый VW Passat, являющийся одним из наиболее вероятных "доноров" для этой новинки, построен как раз на увеличенной в размерах и немного модернизированной платформе VW Golf V / Skoda Octavia.

Напомним, что первое поколение Skoda Superb было создано на удлиненном на 10 сантиметров шасси VW Passat B5, а от своего "прародителя" чешский седан отличался лишь новым оформлением передней части кузова и модернизированными задними фонарями.

В прошлом году Superb перенес небольшой рестайлинг, в ходе которого у него появилась новая решетка радиатора и новая комбинация приборов.

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