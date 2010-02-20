Индия и Польша займутся разработкой легкого танка

Индийская компания BEML и польская OBRUM подписали меморандум о взаимопонимании, на основании которого предполагается создать совместное предприятие по производству военной техники, сообщает The Hindu. В первую очередь, компании будут заниматься разработкой нового легкого танка для индийской армии.

По словам главы BEML В.Р.С. Натараджана (V.R.S.Natarajan), новый танк будет сделан легким, чтобы его можно было доставлять в любую нужную точку на вертолете. Других подробностей о перспективном проекте Натараджан не сообщил. Между тем, совместное предприятие BEML и OBRUM будет также заниматься производством эвакуаторов и машин технической помощи, в основу которых ляжет индийский танк Arjun.

Индийско-польское СП также планирует заниматься модернизацией советских танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-2, стоящих на вооружении индийских военных. BEML уже договорилась о получении финансирования части перспективных проектов от Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии.

BEML также объявила о достижении договоренности со словацкой компанией Tanax о совместной разработке бронемашин, которые могут быть использованы в борьбе с повстанцами и террористами.

Лента.ру