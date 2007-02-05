Буш просит у конгресса США миллиард на новый космический корабль

Джордж Буш запросил у конгресса $951 миллион на создание нового пилотируемого космического корабля "Орион", на котором американские астронавты смогут совершить полет на Луну.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Белого дома, этот запрос включен в направленный в понедельник Бушем в американский конгресс проект федерального бюджета США на 2008 год, где расходы на "Орион" включены в бюджет НАСА.

При этом в запросе Буша предусмотрены еще $1 миллиард 200 миллионов на создание ракеты-носителя Ares-1, которая будет выводить пилотируемый корабль "Орион" на орбиту.

По данным пресс-службы "Орион" заменит космический "шаттл", который прекратит свои полеты в 2010 году после завершения строительства международной космической станции (МКС).

Запрос Буша предусматривает выделение в течение ближайших трех лет $436 миллионов на финансирование работ по линии частных компаний, которые будут разрабатывать и строить новые космические аппараты для доставки грузов и дальнейшего обслуживания МКС после того как "шаттл" прекратит полеты в космос.

РИА "Новости"