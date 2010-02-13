После успеха "Аватара" порностудии переходят на 3D

Лидером по количеству поисковых запросов в Google, связанных с 3D-порнографией, оказалась Чехия, сообщает сайт T3. На втором месте оказалась Норвегия, на третьем - Финляндия. За ними следуют США, Канада и Великобритания.

Пик интереса интернетчиков к 3D-порно пришелся на январь 2010 года, когда одной из главных мировых новостей был кассовый успех фильма "Аватар". На этой волне сразу несколько порностудий объявили о намерении снять стереоскопическое кино для взрослых. В частности, такие планы озвучил итальянский режиссер-порнограф Тинто Брасс.

Поисковый запрос "Avatar porn" пользуется наибольшей популярностью в Нидерландах и Новой Зеландии, отмечает со ссылкой на T3 Лента.ру.