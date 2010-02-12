Украине нужна "дорожная карта" борьбы с интернет-пиратством

Все субъекты украинского интернет-рынка должны объединиться для разработки общей "дорожной карты" борьбы с пиратством в сети интернет.

Как сообщили УНИАН в Государственном департаменте интеллектуальной собственности, об этом заявил заместитель председателя Госдепартамента Валентин ЧЕБОТАРЕВ во время заседания Украинско-американской группы сотрудничества по вопросам обеспечения выполнения законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

Представитель экономического отдела Посольства США в Украине Эрик ЗАЛЬЦМАН отметил, что интернет-пиратство – это "проблема номер один в мире" и необходимость ее решения касается каждой страны уже сегодня.

"Уже 10 лет подряд США отрабатывают механизмы борьбы с пиратством в сети интернет. Внимание уделяется и введению более сурового законодательства, и техническим возможностям, и образовательным программам, однако, как показывает статистика, 2/3 пользователей интернета не считают необходимым платить деньги за использование произведений авторского права, которые распространяются в глобальной сети", - отметил Э.ЗАЛЬЦМАН.

Однако, по убеждению дипломата, если сейчас и нет усовершенствованной и успешной модели борьбы с этим явлением в мире, то это еще не причина бездеятельности в направлении защиты творческих людей, чьи права нарушаются в интернете.

В свою очередь представители Интернет ассоциации Украины (ІнАУ) выступили с предложением решить на правовом уровне вопрос разграничения интернет-провайдеров и провайдеров контента.

По словам члена правления ИнАУ Виктории КРАВЧЕНКО, в настоящее время в Украине при решении вопроса о выявленных нарушениях прав в сети интернет делаются неправильные выводы о том, кто такие интернет-провайдеры.

"Интернет-провайдеры - это только техническая база, которая регулирует сферу передачи данных, тогда как информационным наполнением занимаются уже непосредственно провайдеры контента. А именно у него и находятся авторские права на СМИ, фильмы, музыку, сайты компаний и т.п. Интернет-провайдер не может контролировать, что происходит в самой сети информационного наполнения абонентов, а значит, не может и нести общую ответственность с провайдерами контента, потому что не отвечает за наполнение. Однако страдает, в конце концов, именно он", - отметила В.КРАВЧЕНКО.

Председатель правления ИнАУ Татьяна ПОПОВА отметила, что эта организация готова к диалогу с правообладателями. "Мы готовы и технически можем отключить своего абонента после предупреждения, если он будет нарушать чье-то авторское право. Но именно правообладатели должны сообщить нам о нарушении. Мы реагируем на такие письма и готовы приобрести авторское право", - сказала Т.ПОПОВА.