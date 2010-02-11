В Киеве осужден хакер, торговавший "кряками"

Оболонский районный суд столицы признал виновным 23-летнего жителя Киевской области за сбыт вредных программных средств для несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи гражданина Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, решением суда молодой человек приговорен к 3,5 годам лишения свободы.

Сотрудники СБУ задержали преступника «на горячем» в начале июля 2009 года, когда он сбывал компьютерные диски с вредными электронными программами на книжном рынке «Петровка». Злоумышленник систематизировал информацию на носителях по темам – для взлома паролей, рассылки сообщений с чужого компьютера и т.п. По заключению специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, с помощью программ с изъятых носителей информации можно было разрушить не только пароли виртуальных кошельков пользователей сети Интернет, но даже и сложные системы защиты информации – базы данных государственных органов, бухгалтерские программы банковских учреждений.

Работники спецслужбы изъяли диски с 8,5 тыс. «системных червей», «троянских программ» и вирусов, которые стали вещественными доказательствами по уголовному делу.