Motorola создала мобильный телефон совместно с Ferrari (фото)

MOTORAZRmaxx V6 Ferrari Challenge

Компания Motorola представила новую модель мобильного телефона, созданную совместно с Ferrari. Устройство, получившее название MOTORAZRmaxx V6 Ferrari Challenge, будет выпущено ограниченной серией.

Раскладная модель окрашена черным цветом и украшена большой желтой эмблемой Ferrari. Кроме того, на дополнительном дисплее телефона изображается мотор V8 от Ferrari F430, а в самом телефоне загружены 30 изображений этого автомобиля, в том числе фотографии, сделанные во время автопробега Ferrari Challenge Trofeo Pirelli USA, спонсором которого была компания Motorola.

Помимо фотографий Ferrari, в телефон загружен рингтон, который звучит как гоночный мотор V8. В комплекте с телефоном идет красный чехол Ferrari, сделанный вручную.

Стоимость новинки - 408 евро, что почти в три раза дешевле телефона, созданного компанией Nokia совместно с Lamborghini. Заказать модель можно на сайте Ferrari Store в Интернете.

Лента.ру