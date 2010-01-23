Экипаж МКС получил прямой доступ к интернету

Экипаж Международной космической станции с 22 января 2010 года получил доступ в интернет, сообщает Associated Press.

Американский астронавт Тимоти Кример работал над подключением станции к Cети в течение месяца с тех пор, как попал на МКС.

Теперь для того, чтобы выйти в интернет, обитателям станции достаточно включить ноутбук. Связь по-прежнему устанавливается через ЦУП в Хьюстоне, где для астронавтов выделен специальный сервер, подключенный к интернету, но, выйдя в сеть, они получают полную свободу действий.

Представители НАСА ожидают, что нововведение должно поднять настроение экипажа, особенно тех астронавтов, кто находится вдали от родных и близких уже долгое время.

Вместе с тем в Центре управления полетами надеются, что обитатели МКС не будут злоупотреблять сетевым досугом. "Дисциплинарные требования к астронавтам те же, что и к другим сотрудникам НАСА, работающим на Земле. Пребывание в интернете не должно отвлекать их от текущей работы", - заявил представитель НАСА.

Кроме Кримера на борту МКС в данный момент находятся еще один американец Джефф Уильямс, японец Соичи Ногучи и двое россиян Олег Котов и Максим Сураев.

Лента.ру