Renault представила Clio RS со спортивной подвеской (фото)
Вы узнаете машину по желтому цвету
Компания Renault представила ограниченную версию спортивного хэтчбэка Clio RS 197. Автомобиль, полное название которого Clio RS 197 F1 Team, был представлен одновременно с презентацией нового болида Renault R27.
В отличие от обычного Clio RS, новая машина окрашивается только специальным желтым "металликом" - основным цветом для новой гоночной машины "Формулы-1" 2007 года. Кроме того, в салоне особого Clio устанавливаются спортивные сиденья Recaro, а тормозные механизмы окрашены в красный цвет.
Renault Clio RS 197 F1 Team станет первым автомобилем из серии RS, оснащенным спортивной подвеской от гоночного Clio Cup. Для остальных версий эта подвеска будет доступна в качестве опции ближе к концу года.
Как и обычный Clio RS 197, новинка комплектуется двухлитровым четырехцилиндровым атмосферным мотором, мощность которого составляет 197 лошадиных сил. Премьера новинки состоится на автосалоне в Женеве, в начале весны 2007 года.