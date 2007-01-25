Renault представила Clio RS со спортивной подвеской (фото)

Компания Renault представила ограниченную версию спортивного хэтчбэка Clio RS 197. Автомобиль, полное название которого Clio RS 197 F1 Team, был представлен одновременно с презентацией нового болида Renault R27.

В отличие от обычного Clio RS, новая машина окрашивается только специальным желтым "металликом" - основным цветом для новой гоночной машины "Формулы-1" 2007 года. Кроме того, в салоне особого Clio устанавливаются спортивные сиденья Recaro, а тормозные механизмы окрашены в красный цвет.

Renault Clio RS 197 F1 Team станет первым автомобилем из серии RS, оснащенным спортивной подвеской от гоночного Clio Cup. Для остальных версий эта подвеска будет доступна в качестве опции ближе к концу года.

Как и обычный Clio RS 197, новинка комплектуется двухлитровым четырехцилиндровым атмосферным мотором, мощность которого составляет 197 лошадиных сил. Премьера новинки состоится на автосалоне в Женеве, в начале весны 2007 года.

Автолента.ру