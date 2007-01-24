Бойко: Украина сэкономит 1 млрд. долларов на ядерных отходах

Украина в течение десяти лет сэкономит 1 млрд. долларов за счет реализации проекта строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сегодня в прямом эфире на Первом Национальном канале.

"Мы сэкономим приблизительно миллиард долларов в ближайшие десять лет за счет того, что храним наши отработанные комплекты тут, а не отправляем в Россию и не перерабатываем их там", – сказал министр.

По его словам, "каждая страна, если она строит энергетическую независимость, имеет свои хранилища (отработанного ядерного топлива – УНИАН), таким же образом будем строить их и мы… У нас подписан контракт с американской корпорацией Holtec, мы должны будем пройти все необходимые экспертизы и процедуры в соответствии с нашем законодательством и мировым опытом, а потом приступить к строительству… Это займет определенное время, но у нас достаточно выдержки, и мы знаем, что нам делать".

При этом он добавил, что "сейчас рассматривается технико-экономическое обоснование проекта… Будут учтены все аспекты, которые будут нацелены на обеспечение безопасности и экономической эффективности".

Как сообщал УНИАН, в декабре 2006 года президент НАЭК «Энергоатом» Андрей ДЕРКАЧ заявил, что «Энергоатом» намерен в ближайшее время за собственные средства провести международную экологическую экспертизу технико-экономического обоснования строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, представленного компанией Holtec Int. (США).

В октябре 2006 года НАЭК «Энергоатом» официально заявил о намерениях строительства хранилища для промежуточного централизованного хранения отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Предполагаемая вместимость хранилища - 17 тыс. отработанных тепловыделяющих сборок ядерного топлива (ОТС) реакторов типа ВВЭР в герметических контейнерах. Годовая производительность объекта будет составлять до 1 тыс. ОТС. Запланированный срок эксплуатации ЦХОЯТ составляет до 100 лет, в том числе в активный период (накопление и хранение контейнеров с ОТС) - до 50 лет, и столько же пассивный период (хранение контейнеров с ОТС).