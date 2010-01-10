Строительство крупнейшей солнечной электростанции начинают в Чехии

Крупнейшая в Европе чешская энергетическая компания CEZ начинает строительство самой большой в Чехии солнечной электростанции, которую должны будут ввести в строй ровно через год, сообщает Чешское радио.

По данным радиостанции, для строительства был выбран земельный участок размером в 60 гектаров в окрестностях города Чешские Будейовице.

Солярные панели займут территорию, на которой можно было бы разместить 80 футбольных полей, отмечает Чешское радио. Мощность электростанции составит 30 мегаватт.

Проект строительства солнечной электростанции связан с обязательством энергетической компании CEZ инвестировать до 2020 года в создание обновляемых источников энергии 30 миллиардов чешских крон (порядка 1,2 миллиарда евро).