Google представил свой первый мобильный телефон (фото)

Корпорация Google во вторник, 5 января, официально представила свой первый коммерческий аппарат, разработанный совместно с тайваньской HTC. Презентация смартфона Nexus One, призванного стать конкурентом iPhone, состоялась в штаб-квартире Google в калифорнийском городе Маунтин-Вью, передает AFP.

По мнению исполнительного директора НТС Питера Чоу (Peter Chou), Nexus One расширит представления общественности о возможностях смартфона. "Потрясающий союз формы и функций", - комментирует новинку Эрик Тсенг (Erick Tseng) из Google.

Приобрести новый смартфон можно будет в онлайн-магазине Google, который, по заверениям представителей компании, начнет работу уже "в ближайшие минуты". Цена на аппарат без привязки к сотовому оператору составит в США 529 долларов. В продажу поступит и версия с sim-картой оператора T-Mobile стоимостью 179 долларов.

В Google отметили, что доставка заказанных через интернет смартфонов будет осуществляться в США, Великобритании, Сингапуре и Гонконге.

Технические характеристики новинки, выполненной в тонком корпусе и оснащенной сенсорным экраном с виртуальной клавиатурой, соответствуют аналогичным аппаратам, представленным на рынке.

Как сообщалось ранее, Nexus One будет работать на платформе Android версии 2.1 и поддерживать большинство современных стандартов передачи данных. Аппарат оснащен процессором Qualcomm с частотой 1 гигагерц.

Лента.ру