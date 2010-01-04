Мобильник и интернет служат орудием сексуальных домогательств

22:52, 04 января 2010
Наука и IT
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Участились случаи "киберпреследований"

По данным экспертов, в ФРГ все чаще наблюдаются случаи домогательств через интернет и средства мобильной связи. В настоящее время их доля составляет 40 процентов от всех зафиксированных случаев преследований.

На жертву обрушивается поток смс-сообщений, она обнаруживает свои фотографии на одном из порнографических сайтов, за ней шпионят, ее домогаются или дискредитируют через средства современной коммуникационной техники. Число таких случаев в Германии за последние годы выросло и составляет в настоящее время 40 процентов от всех случаев домогательств и преследований. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провела эксперт по интернет-преступности управления полиции Франкфурта-на-Майне Биргит Рот (Birgit Roth).

86 процентов жертв "киберпреследования" - женщины. Именно молодые женщины нередко сообщают своим партнерам пароли для компьютера и мобильника. Об этом рассказала консультант центра экстренной помощи женщинам во Франкфурте-на-Майне Ангела Вагнер (Angela Wagner).

Последствия "цифрового насилия" могут быть самыми тяжелыми, предупреждает она. В большинстве случаев жертвы ощущают себя бессильными и совершенно беспомощными по отношению к преступнику.

Эксперты из управления полиции Франкфурта-на-Майне советуют тем, кто стал жертвой "кибердомогательств", обратиться за адвокатской помощью, а также попросить владельцев интернет-страниц удалить соответствующий контент. Как отмечается на сайте немецкого телеканала ZDF, наказание за подобные преступления может составить до нескольких лет тюремного заключения.

Deutsche Welle

 

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