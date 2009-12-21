С Байконура на МКС стартовали три космонавта

Россиянин, японец и американец

Космический корабль "Союз ТМА-17" с экипажем 22-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) стартовал с космодрома Байконур. В основной состав экипажа входят командир транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз ТМА-17" Олег Котов (Роскосмос), бортинженер ТПК "Союз ТМА-17" японец Соичи Ногучи (Japan Aerospace eXploration Agency JAXA), бортинженер ТПК "Союз ТМА-17" американец Тимоти Кример (NASA). Стыковка космического корабля "Союз ТМА-17" с МКС планируется 23 декабря в 01:54 мск, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

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